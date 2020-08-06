На Закарпатье чистят от мусора реки: профилактика наводнений и требование соседей с ЕС

6 августа, 2020, 13:04

Уже расчищены мусорные пробки на реке Латорица. Сейчас подразделения ГСЧС работают над их ликвидацией на реках Боржава и Тиса. Таким образом пытаются избежать подтоплений во время наводнений и международного скандала с Венгрией

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Закарпатской области, информирует "Еспресо.Захид".

"На реке Боржава, возле с. Нижние Реметы Береговского района, продолжают работать над ликвидацией мусорных заторов ... С начала проведения работ спасателями было извлечено из воды 212 куб. М мусора и древесины. Всего для проведения работ привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники ", - пишут в ГСЧС Закарпатья.

Как рассказала местным журналистам пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатье Наталья Батыр, на реке Боржава вследствие июньского паводка образовались до 13 заторов из мусора. Течение несет хлам в Венгрию, президент которой Янош Адер уже обращался в начале июля к Владимиру Зеленского для решения этой проблемы.

Работники ГСЧС убирают Боржаву на лодке, поднимая из воды пластик, разрушены ветви деревьев и другой мусор. Спасатели работают с 8:00 утра и вечером, пока не стемнеет. К работам привлекли также водолазов и работников аварийно-спасательного отряда. Они уже убирали реки Латорица, теперь взялись за Боржаву.

А в Хустском районе спасатели местного подразделения ГСЧС продолжают расчищать опоры транспортного моста на реке Тиса. Начиная с 30 июля, уже подняты из воды более 100 куб. м. древесины.

Как сообщил руководитель закарпатских спасателей Мирослав Щерба, такие мусорные пробки не только наносят ущерб флоре и фауне, загрязняют водные артерии края, но и могут мешать стремительному прохождению воды и угрожать подтоплением территорий и окружающих населенных пунктов при значительных осадках.

Работники ГСЧС должныт расчистить мусорные пробки до осени, чтобы избежать повторных подтоплений, когда начнутся интенсивные дожди. Спасатели даже распространяют обращение к местным жителям и записывают видео чтобы показать последствия проблемы и побудить людей не выбрасывать мусор в реки: "Такого не приснится даже в самом худшем сне ... кучи мусора, бутылок и разного хлама, плывут по течению. Неужели такой пейзаж вы хотите видеть в окно собственного дома? Спасатели конечно приложат максимум усилий, чтобы ликвидировать эту беду, но и вам, уважаемые закарпатцы, стоит задуматься над своими действиями ".