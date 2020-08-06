На Ривненщине почти сотня незаконных свалок

6 августа, 2020, 18:27

В областном реестре находится 351 паспорт мест сбора отходов, но еще 95 нуждаются в паспортизации

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной госадминистрации.

Председатель РОГА Виталий Коваль говорит, что паспортизация свалок позволит существенно усилить контроль за их экологическим состоянием и воздействием на окружающую среду. Также это даст дополнительный доход. Однако узаконивание является платным: ориентировочная стоимость 5-7 тыс. грн. Эти средства могут брать из местных бюджетов, используя резервы из природоохранных фондов.

В департаменте экологии рассказывают, что требуют паспортизации свалки в десяти районах области.

Добавим, что законными являются все свалки в Березнивском, Дубенском, Корецком, Костопольском, Рокитновском и Сарненском районах. Узаконить остальные свалки должны за месяц.