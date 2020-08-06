На Ровенщине масштабное ДТП: сгорела машина и шестеро пострадавших, среди которых ребенок

6 августа, 2020, 14:29

Авария с участием трех автомобилей произошла вблизи села Панталия Ровенской области. Один из них загорелся. Сейчас устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области, передает "Еспресо.Захид".

Около полдень 6 августа вблизи села Панталия Дубенского района Ровенской области произошло масштабное ДТП. На дороге столкнулись три автомобиля: Салават, BMW и Peugeot. Автомобиль Славута был охвачен огнем.

"Существовала угроза взрыва газового баллона, который был в машине. Спасатели подали на тушение огнетушащие вещества. Огонь погасили. Взрыва удалось избежать. В результате происшествия травмировались шесть человек - из них один ребенок. Им спасатели и медики оказали неотложную медицинскую помощь. После всех был доставлен в Дубенскую центральную районную больницу. Сейчас врачи оценивают их состояние ", - говорится в сообщении.

Одну полосу дороги были перекрыты, другую регулировали патрульные полицейские. На месте ДТП работали спасатели, медики и полицейские. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.