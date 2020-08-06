На Полтавщине мужчина угрожал взорвать собственных жену и тещу самодельным боеприпасом
Об этом рассказали в Нацполиции .
Отмечается, что житель села Сосница угрожал предметом, похожим на боеприпас своей жене и теще.
"На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и наряд сектора реагирования патрульной полиции Лубенского отдела, взрывотехники и другие специальные службы. Полицейские прекратили противоправные действия правонарушителя и провели осмотр помещения и прилегающей территории", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В ходе обследования полиция обнаружила предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направили на экспертизу.
В Едрей открыли дело по факту угрозы убийства.
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