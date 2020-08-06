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Espreso.tvОбществоНа Одесчине во дворе дома взорвалась граната: пострадали три человека

На Одесчине во дворе дома взорвалась граната: пострадали три человека


фото: npu.gov.ua
6 августа в селе Песчаная Одесской области во дворе местной жительницы взорвалась граната

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Происшествие случилось около трех ночи.

"Предварительно установлено, что во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировали как покушение на убийство, сейчас идет поиск злоумышленника.

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