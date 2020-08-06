На Львовщине почтили память Героя Небесной Сотни Романа Точина

6 августа, 2020, 18:37

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА

Сегодня Герою Небесной Сотни Роману Точину могло бы исполниться 50 лет. Память Героя почтили родные и друзья возложением цветов в городе Ходоров, где похоронен Роман Точин, а представители духовенства провели чин панихиды

Фото: пресс-служба Львовской ОГА

Также в вестибюле Львовской областной администрации установлен посвященный Герою стенд с выставки "Истории жизни Героев Небесной Сотни Львовщины" Музея освободительной борьбы Украины, который является отделом Львовского исторического музея. Выставка "Истории жизни Героев Небесной Сотни Львовщины", в которую вошли 25 стендов с жизнеописаниями Героев, можно увидеть в Музее освободительной борьбы Украины по адресу ул. Лысенко, 23а.

Справка:

ТОЧИН Роман Петрович (6 августа 1970 года, г. Ходоров Жидачевского р-на - 20 февраля 2014 года, г. Киев).

Роман был сиротой, отец умер в раннем возрасте, мать сама воспитывала двух сыновей. После школы парень закончил техникум, затем служил в химвойсках. Работал в строительном бизнесе.

Роман был оптимистом, полным жизни и мечтаний, быстро овладевал любыми профессиями, а еще он был настоящим патриотом и всегда имел активную гражданскую позицию. Принимал участие в Оранжевой революции.

После того, как силовики 30 ноября 2013 года избили студентов в Киеве, без колебаний собрался и поехал в столицу. Уже 1 декабря был на Майдане. Впоследствии присоединился к Первой сотне, охранял баррикады на улице Институтской.

Погиб на 44-м году жизни. Снайпер убил Романа 20 февраля 2014 года, когда он пытался вытащить из-под обстрела раненых побратимов во время контратаки на Институтской. Лыжный шлем Романа пробила пуля, попав в правый висок.

Роман Точин похоронен в городе Ходоров 23 февраля 2014 года.