На Луганщине заминировали газопровод, полиция обезвредила взрывчатку
Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Луганской области.
Газопровод заминировали вблизи села Пурдовка Новоайдарского района. О предмете, похожем на растяжку полицию сообщил диспетчер аварийной газовой службы.
На место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оператина группа и личный состав местного отдела полиции, а также руководство ГУНП. Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.
Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению.
По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "террористический акт".
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-