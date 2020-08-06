На Луганщине заминировали газопровод, полиция обезвредила взрывчатку

6 августа, 2020, 08:21

5 августа в полицию обратились газовики из-за предмета, похожего на растяжку на газопроводе

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Луганской области.

Газопровод заминировали вблизи села Пурдовка Новоайдарского района. О предмете, похожем на растяжку полицию сообщил диспетчер аварийной газовой службы.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оператина группа и личный состав местного отдела полиции, а также руководство ГУНП. Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "террористический акт".

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