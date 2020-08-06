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Espreso.tvОбществоНа Киевщине водитель на дороге начал стрельбу и ранил продавщицу. Полиция инкриминирует хулиганство

На Киевщине водитель на дороге начал стрельбу и ранил продавщицу. Полиция инкриминирует хулиганство


фото: npu.gov.ua
Мужчина открыл стрельбу из пистолета "Форт-12" по другому водителю, в результате чего ранил в грудь продавщицу соседнего киоска

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Полицейские задержали стрелка в Киеве и изъяли у него оружие. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла вечером 5 августа в Обуховым.

Водитель на синем Хюндаи совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В pезультате чего была травмирована 20-летняя девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Злоумышленник скрылся, а девушку с ранением грудной клетки был госпитализирован.

Задержали злоумышленника в Киеве. Им оказался 33-летний столичный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет «Форт-12», патроны и разрешительные документы на оружие

"Конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец", - пояснили в полиции.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье пункте 4 статьи 296 "хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

 

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