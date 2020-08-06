На Франковщине мать через суд хочет запретить выкладывание детских фото в соцсети
6 августа, 2020, 16:04
За публикацию детских фото в соцсетях мать из Коломыи обратилась в суд
В Коломыйский горрайонный суд поступило дело об установлении запрета размещения информации о личной жизни ребенка в виде фотографий в социальных сетях Интернета. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает "Еспресо.Захид".
Истица свои требования мотивирует тем, что сожительница бывшего мужа выкладывает фото ее ребенка в социальные сети Instagram и Facebook без согласия матери.
Подготовительное судебное заседание по данному делу назначено на 3 сентября 2020 года.
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
Читайте также
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия