На Франковщине мать через суд хочет запретить выкладывание детских фото в соцсети

6 августа, 2020, 16:04

За публикацию детских фото в соцсетях мать из Коломыи обратилась в суд

В Коломыйский горрайонный суд поступило дело об установлении запрета размещения информации о личной жизни ребенка в виде фотографий в социальных сетях Интернета. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает "Еспресо.Захид".

Истица свои требования мотивирует тем, что сожительница бывшего мужа выкладывает фото ее ребенка в социальные сети Instagram и Facebook без согласия матери.

Подготовительное судебное заседание по данному делу назначено на 3 сентября 2020 года.