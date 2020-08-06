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Espreso.tvОбществоНа Франковщине мать через суд хочет запретить выкладывание детских фото в соцсети

На Франковщине мать через суд хочет запретить выкладывание детских фото в соцсети

За публикацию детских фото в соцсетях мать из Коломыи обратилась в суд

В Коломыйский горрайонный суд поступило дело об установлении запрета размещения информации о личной жизни ребенка в виде фотографий в социальных сетях Интернета. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает "Еспресо.Захид".

Истица свои требования мотивирует тем, что сожительница бывшего мужа выкладывает фото ее ребенка в социальные сети Instagram и Facebook без согласия матери.

Подготовительное судебное заседание по данному делу назначено на 3 сентября 2020 года.

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