 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе за сутки не зафиксировали нарушений перемирия

На Донбассе за сутки не зафиксировали нарушений перемирия

Режим прекращения огня на Донбассе 6 августа соблюдался в полной мере, в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что уже одиннадцатые сутки подряд, после объявления режима прекращения огня, нет боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил.

# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сведения о ситуации в районе ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation четвергу, 6 августа 2020

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

5 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать