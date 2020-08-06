На Донбассе за сутки не зафиксировали нарушений перемирия

6 августа, 2020, 18:13

Режим прекращения огня на Донбассе 6 августа соблюдался в полной мере, в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что уже одиннадцатые сутки подряд, после объявления режима прекращения огня, нет боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил.

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