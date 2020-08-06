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Espreso.tvОбществоНа 2 года: за получение от кандидата денег или продуктов можно сесть в тюрьму, - Айвазовская

На 2 года: за получение от кандидата денег или продуктов можно сесть в тюрьму, - Айвазовская


фото: censor.net
Если избиратель возьмет у кандидатов деньги, продукты питания и другие изделия, он может лишиться свободы на 2 года

Об этом председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила в эфире одного из телаканалив, информирует Цензор.НЕТ.

"Кодексы - и Избирательный и Уголовный - стали точнее, учитывая именно украинские практики. То есть там даже прописано, что продукты питания, чего раньше не было, табачные и алкогольные изделия, независимо от суммы стоимости этих изделий, будут трактоваться как подкуп", - сказала Айвазовская.

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Она призвала избирателей не брать ничего от кандидатов, потому что они также будут нести ответственность за их получение.

"В кодексе написано, что, по сути, нет логической связи между тем, что вы взяли что-нибудь - подарок, деньги от кандидата, - и проголосовали. Вы можете даже не прийти на выборы, но в момент принятия предложения, если оно задокументировано, вы будете нести ответственность. например, для избирателя это 2 года ограничения свободы или 2 года заключения", - подчеркнула Айвазовская.

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