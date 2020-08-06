 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки

Минздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки


фото: reuters
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки в сентябре

Об этом он заявил во время брифинга во Львове в четверг, 6 августа, передает Интерфакс-Украина .

"О ПЦР-тестах. Когда я возглавил МЗ за сутки проводили 200 тестов, а сегодня - почти 17 тыс. Задача - выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки", - отметил Степанов.

Министр отметил, что утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на коронавирус и контактных людей, чтобы "им делали тесты без проволочек".

"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, как их решать", - добавил Степанов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

5 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать