Минздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки
6 августа, 2020, 16:43
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки в сентябре
Об этом он заявил во время брифинга во Львове в четверг, 6 августа, передает Интерфакс-Украина .
"О ПЦР-тестах. Когда я возглавил МЗ за сутки проводили 200 тестов, а сегодня - почти 17 тыс. Задача - выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки", - отметил Степанов.
Министр отметил, что утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на коронавирус и контактных людей, чтобы "им делали тесты без проволочек".
"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, как их решать", - добавил Степанов.
- За минувшие сутки в Украине 1 318 человек заразились коронавирусом, 31 человек умер.
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