Минздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки

6 августа, 2020, 16:43

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки в сентябре

Об этом он заявил во время брифинга во Львове в четверг, 6 августа, передает Интерфакс-Украина .

"О ПЦР-тестах. Когда я возглавил МЗ за сутки проводили 200 тестов, а сегодня - почти 17 тыс. Задача - выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки", - отметил Степанов.

Министр отметил, что утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на коронавирус и контактных людей, чтобы "им делали тесты без проволочек".

"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, как их решать", - добавил Степанов.

За минувшие сутки в Украине 1 318 человек заразились коронавирусом, 31 человек умер.

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