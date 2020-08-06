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Espreso.tvЭкономикаМинистерстов защиты окружающей среды Украины возобновило работу

Министерстов защиты окружающей среды Украины возобновило работу

Министерство развития окружающей среды Украины возобновило деятельность после месяца подготовительной работы

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, процесс по налаживанию функционирования вновь созданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины длился чуть больше месяца.

По словам минист защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, сегодня министерство имеет собственное положение, утверждена структура аппарата, штатное расписание и смету.

"По состоянию на 5 августа 2020 года заполнено более 30% от штатной численности работников. Теперь мы в полном объеме можем сосредоточиться на формировании и реализации государственной экологической политики и эффективном внедрении реформ", - сказал Абрамовский.

  • Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета Министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве были два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.
  • На заседании 27 мая Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства

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