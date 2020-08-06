Министерстов защиты окружающей среды Украины возобновило работу

6 августа, 2020, 10:02

Министерство развития окружающей среды Украины возобновило деятельность после месяца подготовительной работы

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, процесс по налаживанию функционирования вновь созданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины длился чуть больше месяца.

По словам минист защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, сегодня министерство имеет собственное положение, утверждена структура аппарата, штатное расписание и смету.

"По состоянию на 5 августа 2020 года заполнено более 30% от штатной численности работников. Теперь мы в полном объеме можем сосредоточиться на формировании и реализации государственной экологической политики и эффективном внедрении реформ", - сказал Абрамовский.

Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета Министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве были два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

На заседании 27 мая Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства

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