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Espreso.tvЭкономикаМинобразования выплатило более 27 млн грн абитуриентам по отменено пробное ВНО, - Минфин

Минобразования выплатило более 27 млн грн абитуриентам по отменено пробное ВНО, - Минфин

Министерство образования и науки выплатило более 27 млн грн 110 554 участникам отмененного пробного ВНО, что составляет половину общей суммы возмещений

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, по состоянию на 3 августа 2020 Министерство образования и науки совместно с "ПриватБанком" вернули средства за пробное ВНО в учебных заведениях 110 554 участникам на общую сумму более 27,3 млн грн.

В то же время, отмечается, что это лишь половина (52%) от общей суммы выплат, которая составляет почти 52,5 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что средства будут выплачиваться с 1 июля по 1 декабря на безвозвратной основе из СOVID-фонда - они были направлены "ПриватБанка" для возвращения 218 663 участникам.

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