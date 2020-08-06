Минобразования выплатило более 27 млн грн абитуриентам по отменено пробное ВНО, - Минфин

6 августа, 2020, 15:57

Министерство образования и науки выплатило более 27 млн грн 110 554 участникам отмененного пробного ВНО, что составляет половину общей суммы возмещений

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, по состоянию на 3 августа 2020 Министерство образования и науки совместно с "ПриватБанком" вернули средства за пробное ВНО в учебных заведениях 110 554 участникам на общую сумму более 27,3 млн грн.

В то же время, отмечается, что это лишь половина (52%) от общей суммы выплат, которая составляет почти 52,5 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что средства будут выплачиваться с 1 июля по 1 декабря на безвозвратной основе из СOVID-фонда - они были направлены "ПриватБанка" для возвращения 218 663 участникам.

Напомним, 13 июня Кабмин поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, которым регламентируется карантин и запретил проводить пробное внешнее независимое оценивание.

13 июня в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти онлайн.

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