МИД: Украина не позволяла паломничества хасидов в Умань
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Deutsche Welle.
"По информации секретариата Кабинета министров Украины, по состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения пяти тысячам человек совершить паломничество в Умань для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - ответили в министерстве .
В ведомстве добавили, что МИД продолжает консультации с причастными украинскими центральными органами исполнительной власти и с израильской стороной на предмет минимизации количества паломников, учитывая введенные карантинные ограничения и сложную эпидемическую ситуацию в Украине, Израиле и в мире в целом.
Отметим, ежегодно в Умань прибывают тысячи паломников-хасидов для празднования иудейского праздника - Рош ха-Шана. Умань является самым популярным местом паломничества хасидов в Украине, ведь там похоронен их духовный лидер цадик Нахман. В этом году паломничество хасидов оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса.
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