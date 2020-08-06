МИД: Украина не позволяла паломничества хасидов в Умань

6 августа, 2020, 16:58

Украинское правительство не давало разрешения на паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Deutsche Welle.

"По информации секретариата Кабинета министров Украины, по состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения пяти тысячам человек совершить паломничество в Умань для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - ответили в министерстве .

В ведомстве добавили, что МИД продолжает консультации с причастными украинскими центральными органами исполнительной власти и с израильской стороной на предмет минимизации количества паломников, учитывая введенные карантинные ограничения и сложную эпидемическую ситуацию в Украине, Израиле и в мире в целом.

Отметим, ежегодно в Умань прибывают тысячи паломников-хасидов для празднования иудейского праздника - Рош ха-Шана. Умань является самым популярным местом паломничества хасидов в Украине, ведь там похоронен их духовный лидер цадик Нахман. В этом году паломничество хасидов оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса.

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