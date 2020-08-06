Львовщина приближается к печальному рекорду по Covid-19: за сутки почти 200 новых больных

6 августа, 2020, 10:08

За последние сутки на Львовщине выявлено 197 новых больных коронавирусом

Об этом сообщает " Еспресо.Захид".

В общем подтверждено 10420 случаев инфицирования коронавируса, из которых 283 - летальные. Так, только за последние сутки 8 человек умерли. В то же время лабораторные центры провели 1458 ПЦР-тестов и 197 - положительные. Среди них львовян - 48.

Количество тех, кто выздоровел достигла 2735 человек, из которых 106 новых случаев.

За весь период карантина во Львовский областной инфекционной больницы обратились 7430 человек, госпитализированы 1558, на амбулаторном лечении - 5872 человека, выписаны - 1353 человека. Сейчас в больнице находится 205 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.