Киев ограничил въезд грузовиков днем из-за жары, - КГГА
6 августа, 2020, 14:00
Киев ввел ограничения на въезд с 10:00 до 22:00 автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за жары
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С", - говорится в сообщении.
По информации КГГА, ограничения осуществляются на всех подъездах к Киеву.
В Пресс-служба напомнили, что ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха.
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