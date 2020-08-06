Крымский "суд" продолжил домашний арест активисту, который нуждается в операции на сердце

6 августа, 2020, 12:06

Подконтрольный РФ суд Симферополя оставил под домашним арестом до 9 ноября фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", гражданского журналиста Амета Сулейманова

Об этом сообщает Крымская солидарность со ссылкой на адвоката Лилию Гемеджи.

"Нужно отметить, что за время пребывания Амета под домашним арестом, он не нарушал никакие правила, установленные для него судом", - заявила Гемеджи.

Адвокат также напомнила, что это уже третье продление ареста Сулейманову.

Она добавила, что состояние здоровья ее подзащитного ухудшается, он нуждается в срочной операции на сердце.

Гемеджи показала в суде заключение кардиолога, в котором врач информирует суд, состояние Сулейманова хуже, чем удовлетворительное.

Фигуранты второй Бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" провели акцию протеста в зале суда Ростова-на-Дону в связи с массовыми обысками и задержаниями в Крыму.