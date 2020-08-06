Корбан: СБУ проводит обыски ув моих бизнес-партнеров и родственников
6 августа, 2020, 20:34
СБУ проводит обыски у бизнес-партнеров, друзей и родственников экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана
Об этом Корбан написал в Facebook.
"Сотрудники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125-й обыск за последние два месяца", - отметил Корбан.
Он обвиняет в обысках президента Владимира Зеленского, который стал "на такой уродливый путь достижения своих политических целей". Также Корбан заявил, что он считал, что к власти пришли порядочные люди, но "иллюзии развеялись как дым над Криворожсталью".
Зеленский со своим другом Бакановым и партнером Коломойского начал переходит красные линии, Обозначенные им же в ...Опубликовано Gennady Korban четверга, 6 Август 2020
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