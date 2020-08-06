ГБР сообщило о подозрении одному из участников убийства журналиста Сергиенко
6 августа, 2020, 17:39
Следствием установлено, что подозреваемый, в составе преступной организации, участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
Следователи управления "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении гражданину в участии в преступной организации и убийстве журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года
Об этом сообщила пресс служба ГБР.
Следствием установлено, что подозреваемый, в составе преступной организации, участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Справка. Журналист Василий Сергиенко расследовал и разоблачал коррупционные схемы местных элит во времена Януковича, был активным участником Революции Достоинства. Его похитили и жестоко убили в апреле 2014 года в Черкасской области.
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