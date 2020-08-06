ГБР сообщило о подозрении одному из участников убийства журналиста Сергиенко

6 августа, 2020, 17:39

Следователи управления "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении гражданину в участии в преступной организации и убийстве журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года

Об этом сообщила пресс служба ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемый, в составе преступной организации, участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.



Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Справка. Журналист Василий Сергиенко расследовал и разоблачал коррупционные схемы местных элит во времена Януковича, был активным участником Революции Достоинства. Его похитили и жестоко убили в апреле 2014 года в Черкасской области.