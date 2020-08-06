Футболиста сборной Беларуси дисквалифицировали за участие в договорном матче
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на pressball.by.
Волков участвовал в договорном матче еще будучи игроком "Нафтана", в 2017-м году.
Решение о двухлетней дисквалификации было принято на сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам Белорусской Федерации футбола. Игрок может обжаловать решение через апелляционный комитет федерации.
Пока не сообщается, сможет ли Захар Волков выступать за сборную Беларуси, а также за команду из другого чемпионата.
22-летний Волков является игроком БАТЭ. В этом году провел 26 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Считается одним из самых талантливых белорусских футболистов. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 800 тыс. евро.
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