Футболиста сборной Беларуси дисквалифицировали за участие в договорном матче

6 августа, 2020, 19:56

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси Захар Волков дисквалифицирован на два года за участие в договорном матче

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на pressball.by.

Волков участвовал в договорном матче еще будучи игроком "Нафтана", в 2017-м году.

Решение о двухлетней дисквалификации было принято на сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам Белорусской Федерации футбола. Игрок может обжаловать решение через апелляционный комитет федерации.

Пока не сообщается, сможет ли Захар Волков выступать за сборную Беларуси, а также за команду из другого чемпионата.

22-летний Волков является игроком БАТЭ. В этом году провел 26 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Считается одним из самых талантливых белорусских футболистов. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 800 тыс. евро.

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