Форварда сборной Украины гонят из турецкого клуба из-за большой зарплаты
Об этом сообщает Futbol Arena .
По информации источника, турецкий клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и попросил Кравца искать новую команду. Официально о том, сколько зарабатывает украинец не сообщается.
"Кайсериспор" занял последнее место в чемпионате Турции, однако остался в высшем дивизионе за решения лиги отменить вылет, поскольку турнир проходил в условиях пандемии коронавируса.
Сейчас агент Кравца ведет переговоры с несколькими клубами. Один из претендентов на форварда - новичок суперлиги "Хатайспор".
В нынешнем сезоне Артем Кравец сыграл за "Кайсериспор" 22 матча и забил 9 голов. Его контракте с турецким клубом рассчитан до лета 2021 года.
За сборную Украины Кравец сыграл 23 матча и забил 8 голов.
- Напомним, 6 июля Артем Кравец забил за "Кайсериспор" гол в ворота "Бешикташа" в чемпионате Турции.
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