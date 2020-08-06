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Espreso.tvСпортФорварда сборной Украины гонят из турецкого клуба из-за большой зарплаты

Форварда сборной Украины гонят из турецкого клуба из-за большой зарплаты


фото: Getty Images
Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" выставил украинца Артема Кравца на трансфер из-за его большой зарплаты

Об этом сообщает Futbol Arena .

По информации источника, турецкий клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и попросил Кравца искать новую команду. Официально о том, сколько зарабатывает украинец не сообщается.

"Кайсериспор" занял последнее место в чемпионате Турции, однако остался в высшем дивизионе за решения лиги отменить вылет, поскольку турнир проходил в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас агент Кравца ведет переговоры с несколькими клубами. Один из претендентов на форварда - новичок суперлиги "Хатайспор".

В нынешнем сезоне Артем Кравец сыграл за "Кайсериспор" 22 матча и забил 9 голов. Его контракте с турецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Кравец сыграл 23 матча и забил 8 голов.

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