ДТП на Киевщине: автомобиль перевернулся несколько раз, три человека погибли
6 августа, 2020, 19:02
На Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей BMW
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, автомобиль BMW 5 Series GT двигался в направлении Киева и при повороте не пропустил автомобиль BMW Х7, который врезался в правую часть 5 Series GT.
В результате столкновения 5 Series GT перевернуло несколько раз и отбросило в остановку. Известно о трех погибших и двух госпитализированных из этого автомобиля. Они в тяжелом состоянии. Людей из автомобиля доставали спасатели.
О пассажирах и водителе BMW Х7, ничего не известно. В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка.
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