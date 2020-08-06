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Espreso.tvОбществоДТП на Киевщине: автомобиль перевернулся несколько раз, три человека погибли

ДТП на Киевщине: автомобиль перевернулся несколько раз, три человека погибли

На Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей BMW

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительным данным, автомобиль BMW 5 Series GT двигался в  направлении Киева и при повороте не пропустил автомобиль BMW Х7, который врезался в правую часть 5 Series GT.
 
В результате столкновения 5 Series GT перевернуло несколько раз и отбросило в остановку. Известно о трех погибших и двух госпитализированных из этого автомобиля. Они в тяжелом состоянии. Людей из автомобиля доставали спасатели.
 
О пассажирах и водителе BMW Х7, ничего не известно. В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка.
 

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