Для развития 4G в селах и на дорогах: lifecell присоединился к совместному использованию сетей с Киевстар и Vodafone

6 августа, 2020, 13:43

Lifecell присоединился к меморандуму мобильных операторов Киевстар и Vodafone о совместном использовании мобильной инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба Lifecell.

Согласно сообщению, lifecell подписал Меморандум о совместном использовании телекоммуникационной инфраструктуры с мобильными операторами "Киевстар" и "Vodafone Украина". Это позволит ускорить развертывание 4G в сельской местности и на автодорогах.

По словам СЕО lifecell Исмет Языджи, компания предлагает мобильным операторам расширить совместное использование сетей на все населенные пункты, где есть необходимость в развитии или улучшении качества мобильной связи, а не только в тех, где проживает до 2 тыс. человек, как указано в меморандуме пока.

"Расширенная сотрудничество операторов в населенных пунктах, нуждающихся в улучшении связи (без привязки к количеству жителей), даст возможность получить доступ к услугам 4G всем без исключения гражданам Украины, которые проживают в селах до 2-х тыс. Жителей и в небольших городках с населением 3-4 тыс. человек ", - цитирует пресс-служба слова Языджи.

В пресс-службе напомнили, что операторы мобильной связи уже осуществили обмен радиочастотами в диапазоне 900 МГц в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. До конца года обмен должен состояться во всех других областях Украины.

Напомним, в начале июля мобильные операторы подписали меморандум о намерениях совместного использования инфраструктуры собственных мобильных сетей , что позволит ускорить развертывание 4G в сельской местности и на автодорогах.

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