Депутат Сколивского райсовета на Львовщине ударил по лицу женщину

6 августа, 2020, 21:54

После этого Степан Цмоканич напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру

Видео снял и опубликовал на Facebook-странице "Варта Львова" 6 августа очевидец Макс Мадоф.

На видео видноа словесная перепалку Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе. Депутат с голым торсом около минуты о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина падает на землю.

После этого Степан Цмоканич напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.

Степану Цмоканичу 48 лет. В 2014 году балотировался в Верховную Раду от ВО "Батькивщина", однако не прошел на выборах. Но в 2015 году он стал депутатом Сколивского районного совета от ВО "Батькивщина". Кроме того, он является руководителем Сколивской организации этой же партии.

Работает Степан Цмоканич и.о. директора Сколивского военного лесхоза. Кроме того он является директором частного предприятия "Карпатбуд-Сервис", - пишет zaxid.net.

Правоохранители открыли на него уголовное производство по статье 125 ч.1, нанесение умышленных легких телесных повреждений. В случае доказательства вины депутат заплатит 850 грн штрафа.