Дело Суркисов против ПриватБанка: 6 августа судья Вовк назначил рассмотрение. В банке заявили о незаконности таких действий

6 августа, 2020, 15:44

6 августа Печерский суд назначил заседание по делу по иску оффшорных компаний Суркисов к ПриватБанку на 16:00 этого же дня

Об этом пресс-служба ПриватБанка сообщила НВ.

Оффшорные компании Суркисов обратились в Печерский районный суд с заявлением об "установление порядка выполнения постановления об обеспечении иска", которое было вынесено еще 2017 году.

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Таким образом компании добиваются взыскать с национализированного банка $259 млн.

В ПриватБанке обратили внимание на обстоятельства иска, отметив, что повестку на суд им вручил представитель истца, а не суда.

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Серд прочего, в банке отметили, что истцы просят суд установить порядок выполнения решения по взысканию денег, которое в настоящее время выполнить уже нельзя: исполнитель закончил исполнительное производство и направил материалы в правоохранительные органы. Законодательство запрещает повторное совершение исполнительных действий в таких обстоятельствах.

В банке отметили, что дело в Печерском суде будет рассматривать Сергей Вовк, хотя материалы дела были истребованы Верховным Судом для рассмотрения кассационной жалобы ПриватБанка на постановление об обеспечении.

Также в банке отметили, что адвокаты оффшорных фирм Суркисов просят суд в случае невыполнения банком решения об обеспечении, обязать органы ГИС взыскать денежные средства.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.

15 июня Верховный суд признал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, отменив решения предыдущих инстанций.

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