Дело Суркисов против ПриватБанка: 6 августа судья Вовк назначил рассмотрение. В банке заявили о незаконности таких действий
Об этом пресс-служба ПриватБанка сообщила НВ.
Оффшорные компании Суркисов обратились в Печерский районный суд с заявлением об "установление порядка выполнения постановления об обеспечении иска", которое было вынесено еще 2017 году.
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Таким образом компании добиваются взыскать с национализированного банка $259 млн.
В ПриватБанке обратили внимание на обстоятельства иска, отметив, что повестку на суд им вручил представитель истца, а не суда.
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Серд прочего, в банке отметили, что истцы просят суд установить порядок выполнения решения по взысканию денег, которое в настоящее время выполнить уже нельзя: исполнитель закончил исполнительное производство и направил материалы в правоохранительные органы. Законодательство запрещает повторное совершение исполнительных действий в таких обстоятельствах.
В банке отметили, что дело в Печерском суде будет рассматривать Сергей Вовк, хотя материалы дела были истребованы Верховным Судом для рассмотрения кассационной жалобы ПриватБанка на постановление об обеспечении.
Также в банке отметили, что адвокаты оффшорных фирм Суркисов просят суд в случае невыполнения банком решения об обеспечении, обязать органы ГИС взыскать денежные средства.
- Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
- 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
- Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
- В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.
- 15 июня Верховный суд признал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, отменив решения предыдущих инстанций.
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