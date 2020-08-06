Дата-центр, ветроэлектростанция и водородный завод: Зеленский обсудил с инвесторами реализацию новых проектов

6 августа, 2020, 13:12

Об этом сообщила пресс служба Офиса президента по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с инвесторами.

В частности, по информации Офиса, Yom Capital Ltd планируют построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт, а представители компании NBT - ветроэлектростанцию мощностью 800 МВт и мощности по электролизного производства водорода на 200 МВт на территории Запорожской области.

"Объем инвестиций, привлеченных для строительства ветроэлектростанции, составит более 1,2 млрд евро, а для производства водорода - более 300 млн евро", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, сейчас работа власти направлена на то, чтобы построить страну с инвестициями.

"Мы говорим прежде всего о проекты. Проекты, которые дают возможность повышать имидж Украины, предоставляют рабочие места", - цитирует пресс служба слова Зеленского.

Кроме того, по словам руководителя NBT Юара Викена, компания осенью этого года планирует инвестировать в Украину 1,2 млрд евро. Кроме того, на следующий проект в Запорожской области компания выделит $ 15 млн, а также $ 140 млн - на прямые инвестиции в улучшение электросистем Украины.

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