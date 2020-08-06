Covid-19 в ВСУ: за сутки подтвердили 34 новых случая инфицирования

6 августа, 2020, 14:00

По состоянию 6 августа в Вооруженных силах на COVID-19 болеет 265 человек

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

"По состоянию на 10.00 6 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 265 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Одесская городская инфекционная больница - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья "я пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 25 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область 14 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Николаевская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкой течение заболевания.

Отмечается, всего за время пандемии выздоровели - 661 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 162 человека.

За минувшие сутки в Украине 1318 человек заразились коронавируса , 31 человек умер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb