Черногория разрешила въезд украинцам без ограничений

6 августа, 2020, 16:14

Черногория включила Украину в "зеленую" зону

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Черногории.

"Черногория включила Украину в свою "зеленую" зону и разрешила въезд украинцам без ограничений", - говорится в сообщении.

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