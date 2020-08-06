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Espreso.tvЭкономикаЧерногория разрешила въезд украинцам без ограничений

Черногория разрешила въезд украинцам без ограничений


фото: reuters
Черногория включила Украину в "зеленую" зону

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Черногории.

"Черногория включила Украину в свою "зеленую" зону и разрешила въезд украинцам без ограничений", - говорится в сообщении.

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