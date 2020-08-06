Более 12 млн гривен выделено на помощь пострадавшим от наводнения на Тернопольщине

6 августа, 2020, 13:09

Кабинет Министров Украины издал распоряжение о выделении почти 12,6 млн гривен для ликвидации последствий наводнения в Тернопольской области

Об этом говорится на правительственном портале , информирует "Еспресо.Захид"

"В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера, возникшей в июне 2020 году на территории Тернопольской области, выделить Тернопольской облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета 12 599,928 тыс. гривен для осуществления первоочередных (неотложных) мер по ликвидации ее последствий", - говорится в документе.

Из выделенных средств должны предоставить материальную помощь в размере 20 000 гривен на одну семью, дома которых пострадали во время стихии. Кроме этого отмечается, что Тернопольская облгосадминистрация может предусмотреть в договорах о закупке товаров, работ и услуг предварительную оплату для осуществления внеочередных мероприятий по ликвидации последствий наводнения в размере до 50% их стоимости и на срок не более 3 месяцев.

Напомним, в связи с интенсивными осадками 22-24 июня на западе Украины, в Монастырском районе Тернопольской области наблюдался значительный подъем воды в реке Днестр. Больше всего от наводнения пострадали села Устье Зеленое, Коропец, Острие. Как сообщали в Управлении ГСЧС Украины и Тернопольской области, в с. Устье Зеленое вода затопила около 500 гектаров сельскохозяйственных угодий. в селе Коропец было подтоплено 42 частных домохозяйств, 46 гектаров сельскохозяйственных угодий, 42 хозяйственные постройки и 38 жилых домов. В селе Острие подтоплено 17 домохозяйств, 7 жилых домов, 17 хозяйственных построек, 16 колодцев и 17 гектаров сельскохозяйственных угодий.