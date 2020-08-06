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Espreso.tvОбществоАстрономы обнаружили на Венере гигантское облако

Астрономы обнаружили на Венере гигантское облако


фото: Independent
Группа международных астрономов обнаружила на Венере гигантское облако, которое иногда может растягиваться до 7 500 километров

Об этом сообщает Independent, передает Укринформ.

Планета Венера в некоторых аспектах очень похожа на Землю. В частности, по сходным размером и массой. Однако, ее атмосфера, состоящая из серной кислоты, сильно отличается от Земли, ведь там температуры могут подниматься до отметки 465 градусов Цельсия.

По словам ученых, само облако находится на высоте 50 км над поверхностью Венеры и порой может растягиваться до 7 500 километров над планетой.

Это образование перемещается над Венерой за пять дней, и делает это уже как минимум с 1983 года.

Отмечается, что находка может предоставить ученым больше ответов относительно планеты, ведь гигантское облако обнаружено в регионе Венеры, который отвечает за парниковый эффект на планете, из-за которого она является слишком жаркой для людей.

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