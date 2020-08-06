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Espreso.tvСпортАнглийские футбольные клубы отказались от революционного изменения правил

Английские футбольные клубы отказались от революционного изменения правил


фото: Getty Images
В следующем сезоне чемпионата Англии по футболу не будет действовать правило 5 замен по ходу матча

Об этом сообщает официальный сайт Английской Премьер-лиги.

Команды вернутся к привычному формату трех замен. Против возможности осуществлять пять замен проголосовали 11 из 20 клубов АПЛ.

FIFA разрешила проводить 5 замен после футбольной паузы связанной с пандемией коронавируса.

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