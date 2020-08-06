Английские футбольные клубы отказались от революционного изменения правил
6 августа, 2020, 18:56
В следующем сезоне чемпионата Англии по футболу не будет действовать правило 5 замен по ходу матча
Об этом сообщает официальный сайт Английской Премьер-лиги.
Команды вернутся к привычному формату трех замен. Против возможности осуществлять пять замен проголосовали 11 из 20 клубов АПЛ.
FIFA разрешила проводить 5 замен после футбольной паузы связанной с пандемией коронавируса.
- 30 июля стало известно, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии отказался покупать английский "Ньюкасл".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-