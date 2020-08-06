Американский миллиардер купил итальянский футбольный топ-клуб

6 августа, 2020, 11:31

Американский миллиардер Ден Фридкин купил итальянский футбольный клуб "Рома" за 591 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Ромы" .

Стороны подписали соглашении 5 августа вечером. The Friedkin Group заплатил бывшему владельцу "Ромы" Джеймсу Паллотти 591 млн евро.

"Рад объявить, что мы достигли договоренности о продаже" Ромы "The Friedkin Group. Сегодня мы подписали документы, а в ближайшие дни закроем юридические вопросы. В последние месяцы Фридкин показал приверженность желанием приобрести клуб, он хочет вести его вперед. Уверен, он станет отличным владельцем для "Ромы", - сказал Паллотта.

"Рому" тренирует бывший тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека, под руководством которого команда в нынешнем сезоне финишировала пятой в чемпионате Италии.

6 августа, в 1/8 финала Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против итальянской "Ромы" .

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