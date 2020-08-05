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Espreso.tvОбществоЗеленский посмертно наградил 5 военных: среди них - трое погибших под Зайцевым

Зеленский посмертно наградил 5 военных: среди них - трое погибших под Зайцевым


фото: president.gov.ua
5 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом "За мужество" III степени военнослужащих, погибших в зоне проведения ООС

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь", - говорится в сообщении.

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"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", - отметил Владимир Зеленский .

  • Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, погибшего 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого
  • 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
  • Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
  • 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
  • В тот же день неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.
  • В Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир")
  • Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.
  • 22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Илиным, убитым российскими оккупантами под Зайцевым.
  • В пресс-центре ООС подтвердили, что погибший от ранения, который скрывался в "серой зоне" после засады россиян, сержант Сергей Журавель.
  • В штабе ООС рассказали детали о погибшем медике и смерти раненого военного, которого не смогли эвакуировать с поля боя возле Зайцевого

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