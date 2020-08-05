Зеленский подписал закон об увеличении стипендий детям-сиротам и лишенным родительской опеки

5 августа, 2020, 18:38

Об этом сообщает Офис президента.

Документом предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии , должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

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