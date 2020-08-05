Зеленский подписал закон об отмене обязательной книги учета доходов для ФЛП
Об этом сообщает пресс-служба в ОПУ.
"Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который Верховная Рада приняла 14 июля 2020", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.
В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.
Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.
Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.
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