Зеленский подписал закон об отмене обязательной книги учета доходов для ФЛП

5 августа, 2020, 19:10

Об этом сообщает пресс-служба в ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который Верховная Рада приняла 14 июля 2020", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

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