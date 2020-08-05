Зеленский назначил начальника военной разведки

5 августа, 2020, 20:55

Об этом говорится в президентском указе №307/2020.

Вместо Бурбы управлять Главным управлением разведки будет Кирилл Буданов. Он был назначен на эту должность указом №308/2020.

"Изменение начальника ГУР связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - заявили в Офисе президента.

Буданов - офицер Главного управления разведки Минобороны, которого 4 апреля 2019 в Киеве попыталась убить группа диверсантов из России. Но взрывчатка сработала во время закладки - руководитель группы диверсантов, российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. Также задержали его сообщника - гражданина РФ Тимура Дзортова и несколько человек из ФСБ, которые им помогали в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова.

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