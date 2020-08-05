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Espreso.tvОбществоЗахват банка в центре Киева: нападавшего Каримова арестовали на два месяца без права на залог

Захват банка в центре Киева: нападавшего Каримова арестовали на два месяца без права на залог


фото: reuters
Суд арестовал гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал Банка" и угрожал взрывом

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

5 июля, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка".

Нападавшего отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

  • Напомним, 3 августа в столице гражданин Узбекистана захватил отделение банка .
  • Мужчина угрожал взрывным устройством и потребовал сделать заявление в СМИ.
  • В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, был один человек
  • Впоследствии, спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину , который захватил отделение банка.
  • 4 августа нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении .
  • Впоследствии, защита гражданина Узбекистана, который накануне захватил отделение банка в центре Киева, заявила в Печерском райсуде об отводе судьи .
  • 4 августа суд не смог избрать меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, из-за заявления об отводе судьи на основании отказа удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русском языке.

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