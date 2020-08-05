Захват банка в центре Киева: нападавшего Каримова арестовали на два месяца без права на залог
5 августа, 2020, 17:36
Суд арестовал гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал Банка" и угрожал взрывом
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
5 июля, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка".
Нападавшего отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.
- Напомним, 3 августа в столице гражданин Узбекистана захватил отделение банка .
- Мужчина угрожал взрывным устройством и потребовал сделать заявление в СМИ.
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, был один человек
- Впоследствии, спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину , который захватил отделение банка.
- 4 августа нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении .
- Впоследствии, защита гражданина Узбекистана, который накануне захватил отделение банка в центре Киева, заявила в Печерском райсуде об отводе судьи .
- 4 августа суд не смог избрать меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, из-за заявления об отводе судьи на основании отказа удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русском языке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-