Захват банка в центре Киева: адвокат нападавшего Каримова заявил, что это не был теракт

5 августа, 2020, 21:03

Адвокат гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который захватил банк в центре Киева, заявил, что подзащитный сообщил ложную информацию о заминировании

Об этом заявил адвокат Каримова Игорь Ляшенко, передает УНИАН .

Ляшенко отметил, что не согласен с подозрением, которое инкриминирует Каримову обвинение. Он утверждает, что нельзя говорить о теракте, это было ложное сообщение о заминировании.

Он отметил, что его подзащитный выступает за максимальную публичность судебного процесса и просит, чтобы в суде присутствовали журналисты.

Ляшенко отметил, что будет подавать апелляцию на решение суда по поводу пресечения для Каримова.

"Я считаю, что его действия должны квалифицироваться не как теракт, а по ст. 259 (заведомо ложное сообщение о заминировании). Взрывчатку при нем не нашли, в кабинете с ним находились всего два человека, он никоим образом им не угрожал, и они могли пользоваться средствами связи ", - сообщил адвокат.

Он добавил, что Каримов хотел воспользоваться возможностью объявить свое видение ситуации в стране, и именно поэтому требовал присутствия журналистов.

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