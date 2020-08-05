Захват банка в центре Киева: адвокат нападавшего Каримова заявил, что это не был теракт
Об этом заявил адвокат Каримова Игорь Ляшенко, передает УНИАН .
Ляшенко отметил, что не согласен с подозрением, которое инкриминирует Каримову обвинение. Он утверждает, что нельзя говорить о теракте, это было ложное сообщение о заминировании.
Он отметил, что его подзащитный выступает за максимальную публичность судебного процесса и просит, чтобы в суде присутствовали журналисты.
Ляшенко отметил, что будет подавать апелляцию на решение суда по поводу пресечения для Каримова.
"Я считаю, что его действия должны квалифицироваться не как теракт, а по ст. 259 (заведомо ложное сообщение о заминировании). Взрывчатку при нем не нашли, в кабинете с ним находились всего два человека, он никоим образом им не угрожал, и они могли пользоваться средствами связи ", - сообщил адвокат.
Он добавил, что Каримов хотел воспользоваться возможностью объявить свое видение ситуации в стране, и именно поэтому требовал присутствия журналистов.
- Напомним, 3 августа в столице гражданин Узбекистана захватил отделение банка .
- Мужчина угрожал взрывным устройством и потребовал сделать заявление в СМИ.
- Впоследствии, спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину , который захватил отделение банка.
- 4 августа нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении.
- 4 августа суд не смог избрать меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, из-за заявления об отводе судьи на основании отказа удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русском языке.
- 5 августа суд арестовал гражданина Узбекистана Сухроб Каримова , который 3 августа захватил отделение "Универсал Банка" и угрожал взрывом.
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