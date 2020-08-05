Заболеваемость COVID-19 на Львовщине продолжает расти

5 августа, 2020, 09:55

Заболеваемость COVID-19 на Львовщине не уменьшается: за минувшие сутки выявлено 156 новых зараженных

Также за минувшие сутки два человека умерли, в целом по области уже насчитывается 275 летальных случаев. В то же время выздоровели за прошедшие сутки 123 человека (всего - 2629). Еще 12 400 человек находятся с подозрением на коронавирус, из них 156 добавились в сутки.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1470 ПЦР-тестов, из них 156 - положительные. Среди новых больных львовян - 64.

За весь период карантина только во Львовский областной инфекционной больницы обратились 7370 человек, госпитализированы - 1538, на амбулаторном лечении - 5832 лица, выписали 1333 человек. Сейчас в больнице находится 205 человек, из них в реанимации - восемь, на аппаратные ИВЛ - 4 пациента.

В 8-й городской клинической больницы по состоянию на утро находится 65 пациентов, в 1-й городской клинической больницы - 77 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи - 102.