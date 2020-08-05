За прошедшие сутки оккупанты 3 раза обстреляли бойцов ООС и продолжили обстрелы после полуночи
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Ночью захватчики один раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. Позже вблизи Майорского враг попытался спровоцировать бойцов ООС одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику оккупанты применили и у Луганского.
Украинские военные огонь не раскрывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов среди бойцов ООС нет.
С начала дня 5 августа станет на 7:00 со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован один обстрел: двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал украинских военных вблизи Шумел. Огонь украинские защитники не открывали.
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