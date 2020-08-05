Я услышала, как будто земля двигалась, и подумала, что это землетрясение, - свидетель рассказала подробности о взрыве в Бейруте

Об этом она заявила в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.

"Мы находились на береговой линии. У нас там квартира новая и мы месяц, как переехали туда. Я находилась на террасе в тот момент, когда я услышала, как будто земля двигалась, и я подняла глаза и увидела, что дом движется. Я забежала в комнату и подумала, что это землетрясение и начала кричать, чтобы дочь выбегала на улицу, муж спал, я начала помогать ему собираться и бежать. Но в это время дочь осталась в холле и я спрашивала ее, почему она здесь и прозвучал будто взрыв. Вынесло окна, пострадал наш гараж. мы отошли от здания подальше. Потом смотрели новости, повторится ли это и что это было. Мы находились на улице в тот момент и с улицы видели дым, и я заметила, что он был розовый. Тогда в новостях мы узнали, что это был взрыв. Потом сказали, что нельзя находиться на улице и по возможности ехать в горы. За нами приехали родители мужа, и мы сейчас находимся в горах", - рассказала Галенчик.

Она отметила, что по телевизору сообщили, чтобы не открывали окна и не включали кондиционеры. Также рассказала о причине взрыва.

"Говорят, что проводились работы по сварке, где-то на складе в порту был аммоний, который лежал там 6 лет и ежегодно писали жалобы, нужно его убрать. Сейчас ищут ответственных за это. И получилось, что они проводили работы... И в это время люди покинули порт, когда их закончили, и тогда произошло возгорание. Сначала взрывались петарды, а затем первый взрыв, а затем большой второй. Говорят, что это не теракт и не бомба", - сказала Галенчик.

Она отметила, что в результате взрыва пострадали люди и на тот момент критически не хватало крови в больницах Ливанской Республики для переливания.

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