 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрывы в Бейруте: по состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет, - Шмыгаль

Взрывы в Бейруте: по состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет, - Шмыгаль


фото: reuters
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас нет информации об украинцах, пострадавших в результате взрыва в Бейруте

Об этом он написал в Twitter.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинском нет. Внимательно следим за ситуацией", - написал Шмыгаль.

  • 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
  • По последним данным, взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
  • Число погибших от взрыва на складах порта вблизи центра Бейрута возросло до 78, ранены более 4 тыс. человек.
  • В порту Бейрута, где произошла серия взрывов, находятся суда из Мариуполя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать