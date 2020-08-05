Взрывы в Бейруте: по состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет, - Шмыгаль
5 августа, 2020, 10:28
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас нет информации об украинцах, пострадавших в результате взрыва в Бейруте
Об этом он написал в Twitter.
"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинском нет. Внимательно следим за ситуацией", - написал Шмыгаль.
Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем пострадавшим и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией.- Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 5, 2020
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- По последним данным, взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Число погибших от взрыва на складах порта вблизи центра Бейрута возросло до 78, ранены более 4 тыс. человек.
- В порту Бейрута, где произошла серия взрывов, находятся суда из Мариуполя.
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