Вынужденные переселенцы получат 5,6 млн грн на новое жилье, - распоряжение правительства

5 августа, 2020, 15:56

Кабмин выделил 5,6 млн грн внутренне перемещенным лицам на приобретение 18 квартир и одного дома

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, правительство Украини выделило 5,6 млн грн на приобретение 18 квартир и одного дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц.

Так, за счет этой субвенции переселенцы смогут приобрести жилье в городах Донецкой и Запорожской областей. В частности, 10 квартир в Краматорске, 8 - в Покровске, а также один дом в Приморске.

"Всего в 2020 году за счет средств субвенции, планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что бюджетом Украины на 2020 год предусмотрены расходы в размере 20 млн грн по программе субвенции на поддержку территорий Украины, пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

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