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Espreso.tvОбществоВсеукраинский Совет Церквей отреагировала на обвинения Степанова в распространении коронавируса в храмах в западных областях

Всеукраинский Совет Церквей отреагировала на обвинения Степанова в распространении коронавируса в храмах в западных областях

Всеукраинский совет Церквей отреагировал на слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что богослужения в храмах являются одним из эпицентров заражения COVID-19

Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО.

"С начала карантина в Украине Церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры по безопасному проведению богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности. Многие религиозные общины организовали онлайн-трансляции своих богослужений, а допуск верующих в храмы и молитвенные дома происходит при наличии защитной маски, с соблюдением рекомендованной правительством дистанции и использованием антисептических средств", - говорится в заявлении.

Церкви просят Минздрав не обобщать обвинения в отношении религиозной общины, зато принимать более эффективные меры против распространения Covid-19: уменьшить контакты людей в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей.

Отметим, в конце июля министр здравоохранения Степанов назвал богослужения главными причинами вспышки коронавируса в западных областях Украины. По его словам, результаты эпидемиологического расследования показали, что богослужение является главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах.

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