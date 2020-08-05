Во Львове из-за COVID-19 закрыли еще два детских сада

5 августа, 2020, 12:36

На сегодня в городе закрыты четыре детских сада

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Во Львове приостановлено образовательный процесс в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыт до 16 августа.

Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлено образовательный процесс до 18 августа включительно ", - рассказала Зоряна Довганик, начальник управления образования Львовского горсовета.

В городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).

Все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции.