Во Львове из-за COVID-19 закрыли еще два детских сада
5 августа, 2020, 12:36
На сегодня в городе закрыты четыре детских сада
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"Во Львове приостановлено образовательный процесс в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыт до 16 августа.
Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлено образовательный процесс до 18 августа включительно ", - рассказала Зоряна Довганик, начальник управления образования Львовского горсовета.
В городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).
Все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции.
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-