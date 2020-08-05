В Ивано-Франковске митингуют против закрытия спортклубов и фитнес-центров
Любители спорта и здорового образа жизни устроили перед администрацией зарядку и будут требовать у власти не закрывать залы, а дать возможность работать. Об этом сообщает Калитка .
"Мы отстаиваем право на тренировку. Спорт дает нам силы, энергии. Спортивные учреждения должны быть открыты, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Не понимаю, почему работают заложили питания или развлекательные, а спортзалы закрывают. Я совершенно не понимаю, почему так, у нас на каждом шагу стоят антисептики, дезинфекторы, мы протираем тренажеры ", - говорит тренерка Илона Калин.
А богатырь Владимир Пындус считает решение о закрытии спортзалов политическим.
"Такая политика государства складывается. Летние площадки все открыты. Спортзал, где люди проходят реабилитации, то они не имеют возможности быть здоровыми. Если что-то не устраивает в залах - мы не против проверок. Закрытие - это не вариант. Если и закрывать, то все. Но не знаю, к чему мы докатимся такой политикой. я ожидаю встречи с председателем ОГА. Согласно статистике, у нас 43% коек занято, тогда я не понимаю, почему такая паника ", - подчеркнул Пындус.
- Напомним, на днях в Украине установили новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. Ивано-Франковск попал в оранжевую зону. Поэтому в городе ограничили массовые мероприятия, а также запретили работу спортзалов и фитнес-центров.
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