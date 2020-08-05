В ВСУ в сутки подтвердили 31 случай COVID-19

5 августа, 2020, 12:42

По состоянию 5 августа в Вооруженных силах на COVID-19 болеет 250 человек

Об этом сообщается на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечают, что всего за время пандемии выздоровели - 642 человека, летальных случаев - 5. На изоляции находится 577 человек.

За минувшие сутки подтвердили 31 новый случай инфицирования коронвирусом.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.