В ВСУ в сутки подтвердили 31 случай COVID-19
Об этом сообщается на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Отмечают, что всего за время пандемии выздоровели - 642 человека, летальных случаев - 5. На изоляции находится 577 человек.
За минувшие сутки подтвердили 31 новый случай инфицирования коронвирусом.
"Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.
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