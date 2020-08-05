В ПЦУ призвали государство защитить крымскую общину верующих от уничтожения оккупантами

5 августа, 2020, 18:11

Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обратилась к государству, международным организациям и демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения Россией

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины .

"Оккупационные российские власти в Крыму направили предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, который более 20 лет является религиозным центром епархии ПЦУ (до Объединительного Собора - епархии УПЦ КП)", - говорится в сообщении.

В оккупационном "министерстве имущества Крыма" объяснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе "окончанием срока действия договора" с епархией УПЦ КП, хотя он был заключен сроком на 49 лет. Российские суды последовательно вставали на сторону оккупационной власти, а призывы международных организаций прекратить нарушение оккупанты откровенно игнорируют.

Читайте также: Российский суд окончательно отобрал кафедральный собор Симферополя у общины ПЦУ

"Киевская Митрополия УПЦ (ПЦУ) неоднократно обращала внимание на систематическое нарушение оккупационными российскими властями в Крыму норм и обязательств по соблюдению права на свободу совести и вероисповедания. В связи с очередным актом гонений на украинскую православную общину в Крыму обращаемся к Украинскому государству , к международным организациям и к демократическим странам с призывом защитить Кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения ", - отметили в ПЦУ.

В церкви призвали Украинское государство и международных партнеров постоянно ставить вопрос защиты прав украинской православной общины в Крыму во время контактов с Российской Федерацией.

Читайте также: Украинский МИД осудил отчуждение кафедрального собора ПЦУ в аннексирована Симферополе

"Мы также поддерживаем внедрение, продление и расширение санкций против Российской Федерации как государства-оккупанта и персонально против соучастников религиозных гонений - чиновников оккупационной администрации, судей, сотрудников полиции, судебных исполнителей и других", - отметили в ПЦУ.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо