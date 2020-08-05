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Espreso.tvОбществоВ мире количество больных COVID-19 превысило 18,7 млн человек

В мире количество больных COVID-19 превысило 18,7 млн человек


фото: reuters
По состоянию на 5 августа количество инфицированных коронавирусом составляет 18727238 человек

Об этом сообщается на сайте Worldometer .

При этом 11940707 лица выздоровели, 704791 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных COVID-девятнадцатом США (4918770). Количество умерших - 160 323, выздоровели - 2482899 человек.

На втором месте Бразилия - 2808076 больных (96 096 человек умерли и 1970767 выздоровели). На третьем месте Индия с 1908681 больным (39856 смертей от COVID-19 и 1282918 выздоровели).

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